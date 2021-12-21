Москва, 21 декабря, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее границы территории опережающего развития (ТОР) «Якутия».

Government.ru Михаил Мишустин

Решение принято для создания креативного кластера «Квартал труда» — творческого пространства для развития креативной экономики, которое должно объединить около 150 резидентов.

«Основными направлениями их деятельности станут в том числе кино, анимация, рекламный бизнес, изобразительное и исполнительское искусство, консалтинг и образование в области дизайна, маркетинга, игровой графики», — рассказали в правительстве.

Запуск проекта ожидается уже в 2022 году. В экономику региона в период деятельности инвестора поступит не менее 552,4 млн рублей частных инвестиций, отметили в правительстве.

Всего на Дальнем Востоке России действую 22 территории опережающего развития, они объединяют 543 резидента.