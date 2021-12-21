Москва, , 10:07 — REGNUM Сегодня, 21 декабря, президент России Владимир Путин направил приветствие участникам IV съезда общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» (ОНФ), сообщается на сайте Кремля.

Эмблема ОНФ (сс) Лобачев Владимир

Президент подчеркнул, важно, что ОНФ не только контролирует эффективность работы органов власти всех уровней, но и активно включается в решение проблем российских граждан.

Также Путин особо отметил участие ОНФ в запуске в пандемию проекта #МыВместе и кропотливую работу с миллионами обращений граждан, поступающих на «Прямую линию», и пожелал участникам съезда плодотворной работы

ИА REGNUM ранее сообщало, идея создания Общероссийского народного фронта не выродилась, а выросла в широкий общенародный проект.

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