Москва, 21 декабря, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В Москве завершилось украшение города к Новому году и Рождеству, заработала праздничная подсветка. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Анна Алябьева ИА REGNUM Москва перед Новым годом

По его словам, в общей сложности установили более 4 тысяч объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары.

«Площади, улицы, парки и скверы по всему городу украсили свыше 1 тысячи елей», — отметил Пётр Бирюков.

Новогодние деревья высотой от 6 до 25 метров декорировали шарами, звездами, светящимися гирляндами и другими украшениями. Самые большие ели высотой около 25 метров установили на Лубянской и Славянской площадях, Поклонной горе.

Глава Комплекса городского хозяйства уточнил, что для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах: «Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях».

Добавим, что работы по украшению Москвы к праздникам занимаются специалисты Комплекса городского хозяйства. Как пояснил Пётр Бирюков, за последние годы в столице сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение города, конструкции используются многократно.