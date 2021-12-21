Челябинск, 21 декабря, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Челябинской области 20 декабря обнаружили ещё 573 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает областной оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них один школьник. Всего в регионе зафиксировали уже 141 621 случай заражения.

Выздоровели 129 582 пациента. Больных COVID-19 насчитывается 4974 человека. А ещё 28 граждан скончались от этого заболевания.