Уфа, 21 декабря, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Старт работе подстанции 110 кВ «Романовка» ООО «Башкирэнерго» дал в Уфе глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Подстанция

Новая подстанция обеспечит электроэнергией промышленных и бытовых потребителей населённых пунктов Романовка, Мармылево и Ветошниково Уфимского района, Дёмского района Уфы, а также возводимых жилых комплексов в Забелье.

«Подстанция «Романовка» классом напряжения 110 киловольт стала 372-м таким объектом в Башкортостане. Она имеет важнейшее значение для развития в Забелье жилищного строительства, коммунальной инфраструктуры, производственных мощностей. В рамках федеральной программы «Стимул» мы строим водовод и канализацию для этой перспективной территории. Это позволит ввести в строй более 2 млн кв. м жилья, в которых будут проживать свыше 70 тысяч человек», — приводит пресс-служба слова Хабирова, который поблагодарил энергетиков за подстанцию и поздравил их с предстоящим профессиональным праздником.

Отмечается, что минувшие шесть лет «Башкирская электросетевая компания» ввела в эксплуатацию десять подстанций от 35 до 220 кВ в Уфе и районах Башкирии. Планируется строительство второй очереди подстанции «Романовка» и подстанций в Иглино и Благовещенске.