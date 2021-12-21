Варшава, 21 декабря, 2021, 10:05 — ИА Регнум. С 20 декабря в Польше снизили акцизы на топливо. Это стало возможно благодаря заявленному премьер-министром республики Матеушем Моравецким так называемого антиинфляционного щита — пакета мер по борьбе с инфляцией. Об этом передает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Новые правила приведут к временному снижению цен на топливо в Польше, а также НДС на газ, тепло и электроэнергию.

В соответствии с законом, все продавцы топлива и электричества обязаны информировать потребителей о снижении акцизов.

Однако под действие антиинфляционного щита не попадают дизельное топливо, биотопливо и газ, предназначенный для двигателей внутреннего сгорания.