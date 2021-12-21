Стокгольм, 21 декабря, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В настоящее время давление на Цифровое агентство общественного здравоохранения Швеции возрастает, поскольку многие привитые от COVID-19 граждане пытаются получить на сайте ведомства медицинские сертификаты. Об этом 20 декабря сообщил телеканал SVT.

Mos.ru Е. Самарин QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

С 1 июля Цифровое агентство общественного здравоохранения Швеции выдало порядка восьмидесяти тысяч сертификатов вакцинации. Но после 1 декабря, когда подтверждение вакцинации требуется в основном от граждан в электронном виде, если они хотят пойти на мероприятия в закрытых помещениях с более чем 100 участниками, ведомство «завалили заявлениями» на получение медицинских сертификатов, пишут журналисты.

«С 1 декабря и далее у нас в отдельные дни поступает по 5000—8000 заявок ежедневно … Попробуйте сразу сделать себе электронное удостоверение личности, иначе будьте готовы, что вам придется ждать», — заявила журналистам представитель ведомства Аннемике Алениус, отвечающая за выдачу ковид-сертификатов.