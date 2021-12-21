Ярославль, 21 декабря, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Ярославле отделения «Почты России» стали работать хуже, говорят жители города. Корреспондент ИА REGNUM побывал в одном из отделений, где пообщался с местными жителями, рассказавшими об ухудшении работы почтовой службы в последние месяцы.

Очередь в отделении «Почты России»

В первую очередь ярославцев возмущают большие очереди в отделениях и изменившийся график работы.

«Я часто здесь бываю. Здесь постоянно очереди на протяжении последних двух месяцев точно. Раньше почта работала до 8 вечера и без обеда. А сейчас у них обед один час с двенадцати или с часу до двух. Поэтому в любой момент очереди до улицы. И даже на улице собирается народ», — рассказал корреспонденту ИА REGNUMАндрей Акимов.

По словам мужчины, обращения к руководству «Почты» не помогают».

«Я уже писал жалобы, видео присылал. Делают постоянные отписки. Мы извиняемся, что сложилась такая ситуация. И ничего не меняется. Поэтому сюда можно ходить только по записи. И даже так ужасно принимают. Можешь прийти по записи и тебя принимают через полчаса после твоего времени. Вся суть этого нивелируется», — пояснил Андрей Акимов.

Подобные жалобы приходят и из других отделений. В пресс-службе ярославского филиала «Почты России» корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что загруженность отделений связана с предстоящими новогодними праздниками.

«Приносим извинения нашим клиентам за доставленные неудобства. Перед новогодними праздниками мы наблюдаем увеличение количества клиентов. Мы проведем с сотрудниками отделения 150 014 тренинг о строгом соблюдении стандартов клиентского сервиса и особое внимание уделим обслуживанию клиентов, использующих сервис предварительной записи», — рассказал главный специалист по корпоративным коммуникациям управления федеральной почтовой связи Ярославской области Геннадий Додохов.

Ещё в почтовой пресс-службе напомнили, что ряд услуг учреждения можно получить в режиме онлайн или на дому.