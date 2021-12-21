Чебоксары, 21 декабря, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Моргаушском районе Чувашии может открыться вторая карта полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского министерства природных ресурсов и экологии.

Cap.ru На совещании в Чувашии

Данный вопрос был поднят на совещании по вопросу обращения с ТКО под председательством главы республики Олега Николаева. В настоящее время администрацией Моргаушского района совместно с муниципальным унитарным предприятием ЖКХ «Моргаушское» изыскиваются средства для проектирования второй карты мусорного полигона.

Полигон в муниципалитете ввели в эксплуатацию в 2010 году. По данным местных властей, его проектная мощность превышает 800 тыс. кубометров, в настоящее время использовано 70 тыс. кубометров.

«Первая очередь полигона может принять ещё 57,6 тыс. кубометров мусора. За два — три года она заполниться полностью», — заявлял ранее сити-менеджер Моргаушского района Ростислав Тимофеев.

Помимо второй карты складирования, решается вопрос о продлении срока эксплуатации полигона, для чего разработан и направлен управление Росприроднадзора соответствующий проект-обоснование.

Глава Чувашии Олег Николаев поручил минприроды проработать вопрос подготовки проекта реконструкции мусорного полигона в Моргаушском районе.