Кишинёв, , 10:02 — REGNUM В Молдавии нет предпосылок для повышения стоимости проезда пассажиров в маршрутных автобусах. Об этом заявил вице-премьер республики, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на телеканале PrimeTV.

Водитель маршрутки Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Проведённые нами расчёты показывают, что повышение тарифа необоснованно. Да, это правда, что с сентября началось подорожание топлива, но, вот уже две недели, как цена снова падает», — сказал министр.

Он предположил, что вскоре цены на топливо могут снизиться до уровня цен в августе. Спыну добавил, что в правительстве открыты для обсуждения проблем и готовы рассмотреть варианты поддержки перевозчиков.

Напомним, в Кишинёве ранее прошли две акции протеста, на которых владельцы и сотрудники транспортных предприятий потребовали поднять стоимость проезда в автобусах. Они отметили, что расходы выросли, в том числе из-за введения акцизов на топливо. Протестующие также обвинили руководство министерства инфраструктуры и регионального развития в «коррупции».

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