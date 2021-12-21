Кемерово, 21 декабря, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Кемеровской области в 2021 году финансовую поддержку получили 216 фермеров и сельхозкооперативов. Речь идёт о 745 млн рублей, сообщили в минсельхозе Кузбасса.

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«В Кузбассе развивается новая экономика, основанная на малом и среднем бизнесе. Важное место в ней займут сельхозпроизводители: благодаря комплексному развитию сельских территорий будут расширять производства, создавать новые рабочие места на селе. Аграрии могут рассчитывать на гранты и субсидии, а также привлекать инвестиции», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

По данным министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрея Ариткулова, доля малых сельхозпредприятий в производстве различных видов продукции составляет от 2,5% в производстве мяса и яйца до 46% в производстве зернобобовых культур.