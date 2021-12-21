Москва, 21 декабря, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Глава российского МИД Сергей Лавров проведет 21 декабря Сочи переговоры с заместителем председательствующего Совета министров, главой МИД Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Mid.ru Сергей Лавров

Лавров и Туркович, отметили в МИД, обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также главы дипломатий обменяются мнениями по актуальным темам в регионе и мире.

Главы МИД России и Боснии и Герцеговины рассмотрят вопросы постконфликтного урегулирования в балканской республике с акцентом на принципах, закреплённых в Дейтонском соглашении. Россия как один из государств — гарантов соглашения последовательно выступает за окончательное закрытие аппарата высокого представителя в Боснии и Герцеговине, добавили в МИД.

Туркович прибыла с трёхдневным рабочим визитом в Россию 20 декабря.

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