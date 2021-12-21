Манила, 21 декабря, 2021, 10:00 — ИА Регнум. На острове Миндоро на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом 21 декабря сообщает филиппинский Институт вулканологии и сейсмологии.

Martin Luff Землетрясение

По информации института, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии в 50 км в северо-восточном направлении от муниципалитета Саблайян, в котором проживает 92,5 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 15 км.

При этом информации о пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подземные толчки магнитудой 4,9 произошли в акватории Тихого океана в районе Курильских островов.