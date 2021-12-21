Сеул, , 09:58 — REGNUM Секретарь президента Южной Кореи по гражданским делам Ким Чжин Гук подал 21 декабря в отставку после обнародования информации о том, что его сын при трудоустройстве использовал имя своего отца. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации президента.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По их словам, президент страны Мун Чжэ Ин немедленно принял отставку.

Накануне телекомпания MBC сообщила, что сын Ким Чжин Гука написал в анкете при приёме на работу, что его отец является секретарём президента, и он поможет компании, если ему предоставят работу.

Так же было установлено, что сын секретаря солгал об окончании университета Ёнин. В действительности мужчина до окончания учёбы перевелся в другой университет, который так и не окончил.

«Неподобающее поведение сына — полностью моя ответственность», — сказал секретарь презедента перед Голубым домом.

Известно, что Ким Чжин Гук подал в отставку спустя девять месяцев после назначения.