Сеул, 21 декабря, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Секретарь президента Южной Кореи по гражданским делам Ким Чжин Гук подал 21 декабря в отставку после обнародования информации о том, что его сын при трудоустройстве использовал имя своего отца. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации президента.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, президент страны Мун Чжэ Ин немедленно принял отставку.

Накануне телекомпания MBC сообщила, что сын Ким Чжин Гука написал в анкете при приёме на работу, что его отец является секретарём президента, и он поможет компании, если ему предоставят работу.

Так же было установлено, что сын секретаря солгал об окончании университета Ёнин. В действительности мужчина до окончания учёбы перевелся в другой университет, который так и не окончил.

«Неподобающее поведение сына — полностью моя ответственность», — сказал секретарь презедента перед Голубым домом.

Известно, что Ким Чжин Гук подал в отставку спустя девять месяцев после назначения.