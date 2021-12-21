Биробиджан, 21 декабря, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Двери поликлиники столицы Еврейской автономии будут открывать на полчаса раньше, чтобы занявшие очередь пациенты не мёрзли на улице. Об этом сообщили 21 декабря в Instagram-аккаунте департамента здравоохранения региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Очередь

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«Теперь медучреждение будут открывать в 7:00, чтобы наши пациенты не мерзли на улице», — сообщили в облздраве.

Лично убедилась в необходимости открывать учреждение здравоохранения на полчаса раньше главный врач ОГБУЗ «Областная больница» ЕАО Елена Стороженко. Она увидела очереди за талонами своими глазами, посетив поликлинику в 7 утра.

Как сообщало ИА REGNUM, пациенты областной поликлиники Биробиджана вынуждены занимать очереди за талонами к врачам заранее из-за их дефицита. Люди ждали на улице — в тамбур медучреждения их не пускали. Один из биробиджанцев, ожидая, отморозил ноги.