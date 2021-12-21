Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Сенатору-демократу Джо Манчину будут, «без сомнения, рады», в Республиканской партии США, об этом заявил лидер сенатского меньшинства республиканец Митч Макконнелл 20 декабря в эфире Fox News.

Ранее Манчин стал объектом ожесточенных нападок со стороны своих однопартийцев-демократов в связи с тем, что он отказался поддержать вторую часть плана американского президента Джо Байдена «Построим заново лучше» (Build Back Better).

По словам Макконнелла, нежелание Манчина отдавать свой голос за проект администрации Байдена стало «самой значимой услугой, которую Манчин может оказать» США

«Было очень интересно услышать это», — добавил он.

«Это была отличная поддержка для страны. Думаю, это именно то, что нужно стране именно в это время», — подчеркнул он.

Напомним, в Белом доме решение Манчина не голосовать за план Байдена назвали нарушением взятых им обязательств по поиску точек соприкосновения.