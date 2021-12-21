Москва, , 09:55 — REGNUM За один день в Москве зарегистрировали 190 сделок дольщиков жилого комплекса «Филатов Луг», считавшегося проблемным. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе управления Росреестра по столице.

«На основании поступившего в столичный Росреестр судебного акта сняты все ограничения в отношении проблемного ЖК «Филатов Луг». В течение одного дня регистраторами оформлены 190 пакетов документов, которые включают в себя ДДУ и соглашения об изменении условий по договорам долевого участия», — рассказал глава управления Игорь Майданов.

По его словам, документы уже направлены в центры госуслуг.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне вице-премьер РФ вручил ключи дольщикам ЖК. Он пояснил, что основной проблемой было несоответствие двух кодексов — градостроительного и воздушного. Дольщики попали в «вилку» противоречий, а люди, дававшие разрешения, «не совсем добросовестно отработали, не совсем проверили увязку этих двух кодексов».

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