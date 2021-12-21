Ирвайн, США, , 09:55 — REGNUM Blizzard выложила в сеть новый трейлер игры Diablo IV под названием VFX Skill Driven Deaths, в котором показала визуальные эффекты от применения боевых способностей персонажей. Ролик был опубликован 21 декабря на YouTube-канале франшизы.

Diablo IV Иван Шилов © ИА REGNUM

Разработчики также объявили в своём блоге, что в создании Diablo IV наступила «важная веха». «Фактически, команда в настоящее время тестирует внутреннюю версию игры», — заявил глава проекта Джо Шели. Авторы Diablo IV также сообщили, что в игру будет включена система получения уровней Paragon из Diablo 3, которая однако получит существенные изменения.

Как только персонажи геймеров достигнут 50-го уровня, они получат доступ к доске Paragon. Редакция портала GamesRadar отметила, что разработчики фактически превратили эту систему в настольную игру. Узнать подробности можно на сайте Blizzard.

Напомним, в ноябре 2021 года Blizzard сообщила, что игры Overwatch 2 и Diablo IV не выйдут в 2022 году. Пока компания не назвала даже примерные сроки релиза четвёртой Diablo. Отметим, что проект был анонсирован 1 ноября 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Blizzard анонсировала закрытое бета-тестирование игры Diablo Immortal