Париж, 21 декабря, 2021, 09:55 — ИА Регнум. По данным министерства здравоохранения Франции, в стране за сутки выявили 225 случаев смерти от COVID-19, сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

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Всего эпидемия унесла жизни 121 620 жителей Франции.

С начала кампании ревакцинации во Франции 19 806 232 человека получили вакцину. Кроме того, с начала кампании вакцинации во Франции 52 544 638 человек получили первую инъекцию вакцины, а 51 476 035 человек прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о дополнительной оплате сверхурочных часов для работников больниц.