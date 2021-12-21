Москва, , 09:54 — REGNUM Свой вклад в то, чтобы эти события, подобные Второй мировой войне, никогда не повторились, вносят размышления и дискуссии об этой войне, доступ к архивам и первоисточникам, и передача памяти. Об этом 21 декабря заявил посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал немецкий посол, слова которого приводит РИА Новости, накануне 80-й годовщины нападения фашистской Германии на СССР в Большом театре в Москве состоялось мероприятие для учащихся немецких, французских и российских учебных заведений, которое было посвящено воспоминаниям о событиях войны.

«Чтобы взрослые и дети совместно поразмышляли над этой сложной темой, над жизнями Анны Франк и Софи Шолль. Тот факт, что мы вместе с молодым поколением размышляем над этой темой, чтобы понять всю важность этих событий, понять, что произошло, и что никогда не должно повториться, крайне важно, в том числе для меня как посла ФРГ. Эти знания и соображения должны быть переданы молодому поколению», — сказал фон Гайр.

Также он рассказал, что в годовщину нападения Германии на Советский Союз посольством ФРГ совместно с Германским историческим институтом, а также российскими партнерами, академиями и другими участниками было организовано несколько экспертных дискуссий.

«Мы обсуждали исторические темы, само нападение, а затем и Нюрнбергские процессы, и вопрос о том, что для нас сегодня означает изучение истории, постоянно стоял на повестке дня», — уточнил немецкий посол.

Как сообщало ИА REGNUM, уникальные архивные документы о создании партизанских отрядов и агентуры в тылу немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны управлением НКГБ по Тульской области опубликовала 20 декабря ФСБ России ко Дню работника органов безопасности.