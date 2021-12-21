Рязань, 21 декабря 2021, 09:55 — REGNUM Ключи от квартир в многоэтажном доме на улице Баженова в Рязани вручил собственникам 20 декабря губернатор Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Срок сдачи многоквартирного дома №34 на улице Баженова был нарушен на три года. Вопрос с долгостроем удалось решить благодаря партнёрству с Федеральным фондом защиты прав дольщиков.
До конца 2021 года завершатся выплаты компенсаций дольщикам дома по улице 50 лет СССР в городе Касимов. В 2022 году при взаимодействии с Федеральным фондом защиты прав дольщиков планируется достроить многоэтажку на улице Стройкова в Рязани, а также дом в посёлке Дядьково.