Рязань, 21 декабря, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Ключи от квартир в многоэтажном доме на улице Баженова в Рязани вручил собственникам 20 декабря губернатор Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства региона.

moritz320 Ключи от нового жилья

Срок сдачи многоквартирного дома №34 на улице Баженова был нарушен на три года. Вопрос с долгостроем удалось решить благодаря партнёрству с Федеральным фондом защиты прав дольщиков.

«Проблему большинства обманутых дольщиков нам удалось решить самостоятельно, без привлечения федеральных средств. А это реально была проблема для большого количества людей. Еще в 2017 году было около 2 900 неисполненных договоров в жилищном строительстве. В настоящее время осталось три объекта», — отметил глава региона.

До конца 2021 года завершатся выплаты компенсаций дольщикам дома по улице 50 лет СССР в городе Касимов. В 2022 году при взаимодействии с Федеральным фондом защиты прав дольщиков планируется достроить многоэтажку на улице Стройкова в Рязани, а также дом в посёлке Дядьково.