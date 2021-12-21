* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 21 декабря, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Члены семьи Адам Хана Матина, бывшего заместителя командующего 217-м Памирским корпусом, подтверждают, что отставной генерал был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

В беседе с газетой «8 Собх» Умид Матин, сын генерала, подтвердил арест своего отца.

«Около 1:30 субботы, 18 декабря, бойцы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) забрали моего отца из дома», — уточнил он.

Сын задержанного сообщил, что его отец был бригадным генералом и ушел в отставку за год до падения предыдущего правительства.

Члены семьи генерала утверждают, что бойцы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дважды приходили к ним домой и забрали бронежилет и автомат Калашникова, но на этот раз арестовали его самого. Они добавили, что Матин остался в стране, поверив амнистии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но сами радикалы не соблюдают ее.

Получить ответа от службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не удалось.

Напомним, правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило всеобщую амнистию по приказу лидера движения после захвата Кабула, согласно которой никто и ни одно учреждение не имеет права задерживать и допрашивать бывших сотрудников силовых структур. Однако, по данным правозащитных организаций, к настоящему времени более 100 бывших силовиков были арестованы, подвергнуты пыткам и убиты.