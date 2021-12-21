Москва, 21 декабря, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Новый штамм коронавируса «Омикрон» не пугает большинство жителей России (67%). Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация препаратом «Гам-КОВИД-Вак» ("Спутник V")

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Боятся заразиться новым штаммом «Омикрон» 9% респондентов. При этом в ходе опроса выяснилось, что они больше переживают не за себя, а за престарелых родственников.

Самые бесстрашные граждане — это противники вакцинации от COVID-19, 75% из них не боятся нового штамма «Омикрон».

Опрос проведен 13—17 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 393 населенных пунктах.

ИА REGNUM сообщало, почти каждый третий непривитый житель РФ (31%), считающий себя переболевшим COVID-19, намерен оформить QR-код.

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