Самара, 21 декабря, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Размер ежемесячной выплаты на содержание одного ребенка, находящегося под опекой, в том числе в приёмной семье, устроенного на патронатное воспитание намерены пересмотреть в Самарской области. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Копейки (34)

Сообщается, что вопрос социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, был рассмотрен на заседании правительства региона.

В 2021 году в Самарской области размер ежемесячной выплаты на содержание одного ребенка, который находится под опекой, в том числе в приёмной семье, устроенный на патронатное воспитание, составляет 8334 рубля.

Членам областного правительства был предложен проект закона о внесении изменений в статью 3 закона Самарской области № 152-ГД «Об отдельных мерах по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Согласно законопроекту, размер ежемесячной выплаты в следующем году должен составить 85% от величины прожиточного минимума для несовершеннолетних, установленного областным правительством, или 9807 рублей на каждого ребенка. Документом также предусмотрен ежегодный перерасчёт выплаты исходя из величины прожиточного минимума.

«Считаю, что это очень важное решение. Это забота о повышении уровня благосостояния людей, проживающих на территории региона, забота о тех, кто всегда должен находиться в фокусе нашего внимания», — приводит пресс-служба словам главы региона Дмитрия Азарова.

Сообщается, что решение будет вынесено на одобрение депутатов Самарской губернской думы.