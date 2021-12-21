Саратов, , 09:57 — REGNUM В Саратове 52-летнего местного жителя признали виновным в изнасиловании своей дочери, а также в незаконном приобретении, хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. Суд приговорил мужчину к 17-ти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года, со штрафом в размере 30 тыс. рублей, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

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Установлено, что с августа 2015 года по февраль 2020 года житель Заводского района Саратова вступал в интимную связь со своей дочерью, 2007 года рождения и совершал в отношении нее иные действия сексуального характера. Изначально девочка никому не сообщала о случившемся. В феврале 2020 года, когда отец вновь совершил в отношении нее противоправные действия, она рассказала обо всем маме. Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Кроме того, в процессе расследования уголовного дела по месту жительства обвиняемого провели обыск, в ходе которого обнаружили порох, а также патроны к нарезному огнестрельному оружию. Свою вину мужчина так и не признал.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Ершове Саратовской области воспитывающая двух малолетних детей семейная пара разрешила пожить в своей квартире 36-летнему знакомому. В ночь с 10 на 11 декабря супруги отправились в магазин, при этом малолетние дочь и сын были с гостем. Оставшись с детьми наедине, мужчина совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

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