Кишинёв, , 09:47 — REGNUM В ноябре минздрав Молдавии пытался передать муниципалитету Кишинёва партию вакцины от COVID-19, срок действия которой истекал через два дня. Об этом написал в своём телеграм-канале мэр молдавской столицы Ион Чебан.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Главное управление здравоохранения отказалось принять эту партию, — отметил градоначальник. — Возникает закономерный вопрос — что минфин сделал с этой партией?»

Чебан напомнил, что в минздраве ранее сделали заявление случаях в Молдавии, когда у вакцин истекал срок годности. Мэр столицы призвал компетентные органы проверить, что стало этими препаратами.

Напомним, 16 декабря председатель Счётной палаты Мариан Лупу заявил, что данные аудиторской проверки показали, что около 7 тыс. человек получили просроченную вакцину от COVID-19. Кроме того, есть подозрения, что порядка 70 тыс. сертификатов о вакцинации выданы необоснованно. В минздраве заявляют, что данные об использовании просроченных вакцин возникли из-за технической ошибки.

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