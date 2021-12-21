Воронеж, 21 декабря, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Воронеже неизвестные вандалы изуродовали входную группу парка «Орлёнок», который был открыт для посетителей после реконструкции 18 декабря.

Пресс-служба администрации Воронежа Входная группа парка «Орлёнок»

«К сожалению, на входной группе, где воссозданы по слепкам уникальные элементы — получили свой первозданный облик русты, лепнина, капители, возвращены утраченные базы колонн (раньше колонны имели капители и базы), были обнаружены следы «современных авторов». Этот факт вызвал справедливое негодование в сети Интернет. Городское управление экологии весной закрасит «творчество» неизвестных авторов, а пока готовится обращение в полицию», — сообщили в пресс-службе администрации города.

О рисунках маркером, которые появились на обновлённой входной группе парка, сообщили в соцсетях 20 декабря сами горожане. Действия вандалов возмутили воронежцев.

Как сообщало ИА REGNUM, парк «Орлёнок» находился на реконструкции с лета 2019 года. Сроки открытия его неоднократно переносились. Наконец, его открыли для посетителей 18 декабря 2021 года.