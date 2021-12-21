Москва, 21 декабря, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Новый спортивный комплекс построят в Москве в районе Тропарёво-Никулино, сообщает 21 декабря официальный сайт мэра и правительства столицы.

Тренажерный зал

Объект будет расположен по адресу: Озерная улица, владение 35, строение 3. В здании будут находиться тренажёрные и спортивные залы.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, здание будет оформлено в современном стиле. Комплекс остеклят витражами, а для облицовки выберут композитные панели различного цвета и формата.

«Первый этаж этого комплекса выполнят в темно-коричневом цвете, для верхних этажей характерно вертикальное членение с выступающими элементами и остеклением. Гамма — бежево-коричневая, белая и светло-серая. Материалы выбраны с разнообразной фактурой для того, чтобы вписать здание в окружающую застройку», — пояснил Кузнецов.

Он отметил, что Москомархитектура согласовала этот проект.