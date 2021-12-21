* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:45 — REGNUM Силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали семь человек в городе Зарандж по обвинению в кражах. Об этом сообщил директор департамента по борьбе с преступностью в афганской провинции Нимроз Мохаммад ад-Дин Мухлис, передаёт «8 Собх».

Арест SanDiego DUIAttorney

Он добавил, что дело этих обвиняемых передано в суд после расследования.

Жители Заранджа, административного центра провинции Нимроз, жалуются на вооруженные ограбления и рост преступности в городе.

Силы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее заявляли, что примут серьезные меры по борьбе с грабителями, но в последнее время уровень преступной активности в стране возрос.