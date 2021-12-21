Чебоксары, , 09:45 — REGNUM В Чувашии выделяются дополнительные средства на укрепление технической базы учреждений здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Больница Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Дополнительные средства получит министерство здравоохранения республики. Из резервного фонда выделяется 318 848,3 тыс. рублей.

«На укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, подведомственных министерству», — говорится, в частности, в распоряжении.

Напомним, в Чувашии планируют направить дополнительно 90 млн рублей на сокращение задолженности за потреблённый газ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов республики Михаил Ноздряков предложил направить муниципальным образованиям ещё 300 млн рублей на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры и спорта.