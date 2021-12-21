21 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили сообщение газеты New York Times о том, что Россия якобы готовит хакерские атаки, направленные на выведение из строя важнейших для украинского государства сайтов.

Оксана Переможенко, , 11:31 — REGNUM Команду киберэкспертов для помощи в защите от хакерских атак против важных экономических и правительственных систем направили на Украину Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Об этом 20 декабря сообщает газета New York Times.

Хакеры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Источник уточняет, что специалистов направили в страну для подготовки Украины к возможным кибератакам на сайты электросетей, банковской системы и других важных компонентов экономики и на правительственные сайты. В Соединенных Штатах и Великобритании считают, что следующим шагом со стороны президента Российской Федерации Владимира Путина якобы могут стать хакерские атаки, направленные на выведение из строя важнейших для украинского государства сайтов.

С помощью кибератак российский лидер якобы попытается выставить своего украинского коллегу Владимира Зеленского «неумелым и беззащитным» и таким образом подготовить предлог для вторжения на Украину.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Читайте также: США и Британия направили на Украину экспертов для защиты от кибератак

Сообщение газеты New York Times обсудили в телеграм-канале «headlines Украина». Многие критически оценили новость, охарактеризовав ее как очередной «вброс» и отметив, в частности, в отношении энергосистемы Украины, что в данном случае атаковать ничего не нужно, так как у страны в энергетической сфере и сейчас имеются проблемы. Иные также добавили, что есть вероятность, что в случае усугубления проблем в энергетической сфере Украины могут последовать обвинения в адрес России.

«Сами везде обделались, а Россия виновата! Как это по-майдановски», — отреагировал Vadim.

«Энергосистема — это там, где угля, газа или электроэнергии нет? Уточните весь список, пожалуйста», — добавила Ульяна.

«Понятно. Газа и угля нет, можно свалить на кибератаки России», — пишет Olga A.

«Нет угля, нет газа… Если будут отключения из-за морозов, то спишут все на атаки хакеров на энергосистему. Л-логика!» — написал Cubic.

«А можно за каждый несбывшийся прогноз американцев и их клики — по миллиарду в наш бюджет? Понимаю, что им надо регулярно разжигать, но мы бы хоть озолотились немного», — иронизирует Oleg.

«А чё там готовить на энергосистему?! Она сама без чьей-либо помощи загнётся», — отметил Роман.

«Да уж, шизофрения/паранойя процветает», — добавила Марина С.

«Как можно атаковать то, что уже сдалось?» — не понимает ГК.

Трипольская ТЭС. Украина Dmitri Tovstonog

«Энергосистему? А на котлах 70-х, которые на всяких ТЭС стоят, какая «винда» установлена?» — смеется Сергей.

«Сайты сами рухнут после Нового года, вот и готовят общество», — считает Иван Г.

«Энергосистема — это они про пустую трубу», — иронизирует Yahooshkiii.

«Они столько бабла и сил вложили в проект Украина-Анти-Россия, а выхлопа пока на копейки, им очень нужно хоть как-то расшевелить тут войну, иначе столько сил и бабла в пустоту», — подытожил Oleg.