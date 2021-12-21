Ереван, , 09:57 — REGNUM Тариф на российский газ в Армении на ближайшие десять лет может остаться на уровне $165 за 1 тыс. кубометров. Об этом говорится в сообщении комиссии по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ).

Торжественная церемония ввода в промышленную эксплуатацию пятого энергоблока Разданской ТЭС в Армении Gazprom.ru

Такая возможность, отмечают в КРОУ, появилась в рамках договоренностей между властями России и Армении. Они касаются обеспечения устойчивой работы пятого энергоблока Разданской ТЭЦ, которую Армения, как сообщало ИА REGNUM, передала России в счёт погашения госдолга.

Стороны договорились, что с 1 февраля 2022 года в течение десяти лет будет обеспечиваться устойчивая деятельность станции «Раздан-5». Каждый год «Газпром» будет получать в виде платы за мощность средства, эквивалентные $31,79 млн.

«В рамках указанных договорённостей появляется возможность в течение ближайших десяти лет иметь стабильную цену на импортируемый из РФ природный газ на уровне 165 долларов за 1 тысячу кубометров в условиях низшей теплотворности газа в 7900 ккал/куб.м», — говорится в сообщении на сайте КРОУ.

Средневзвешенный тариф на электроэнергию в Армении будет повышен, иначе в электроэнергосистеме возникнет финансовая брешь. Тарифную политику регулятор будет обсуждать 23 декабря с представителями организаций, защищающих права потребителей организаций, и компаний отрасли.

Читайте также: Москва и Ереван договорились о цене на газ для Армении