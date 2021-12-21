Хельсинки, 21 декабря, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

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В составе ЦСКА дубль оформил нападающий Сергей Плотников, ещё одну шайбу забросил Сергей Андронов. У «Йокерита» отличился форвард Кристьян Комбе.

На сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 55 очков. «Йокерит» идёт на четвёртом месте в Западной конференции с 54 очками.

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