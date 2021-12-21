Хабаровск, 21 декабря, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Хабаровском крае установилась морозная погода, но по прогнозам синоптиков конец декабря будет ещё холоднее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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С 23 по 27 декабря в Хабаровске, а также в южных и центральных районах края среднесуточные температуры будут на 7 градусов ниже нормы.

Морозы будут до минус 23−28 градусов, ночью — до минус 33 градусов. Возможны небольшие осадки и сильный ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сусумане на Колыме 21 декабря школьников перевели на дистанционное обучение из-за сильных морозов.