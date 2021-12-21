Пекин, 21 декабря, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Североатлантический альянс должен отказаться от идеологических предрассудков и делать больше для поддержания международной и региональной безопасности, заявили в министерстве иностранных дел Китая.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

«НАТО должен отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предрассудков, прикладывать больше усилий, способствующих поддержанию международной и региональной безопасности и стабильности», — сообщили РИА Новости в МИД КНР.

Таким образом в китайском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали предложения России по гарантиям безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайсзаявил, что предложения России по гарантиям безопасности не учитывают вопросы, беспокоящие американскую сторону.

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