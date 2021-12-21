Манила, , 09:42 — REGNUM На данный момент данных о погибших или пострадавших в результате прохождения по территории Филиппин тайфуна «Раи» гражданах России не поступало. Об этом 21 декабря сообщила пресс-атташе посольства РФ в Маниле Нина Пракапович в эфире телеканала «Россия-24».

Тайфун momolomo

"К настоящему времени в посольство не поступала информация о жертвах среди российских граждан», — сказала она.

Также Пракапович добавила, что посольство постоянно контактирует с российским координатором соотечественников в Себу и с почетным консулом России на Филиппинах Арми Лопес Гарсией.

«По их информации, ситуация в центральных районах страны продолжает оставаться сложной, на островах до сих пор нет воды, электричества, элементарной связи. Тем не менее, посольство продолжает мониторить обстановку», — добавила пресс-атташе посольства России.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования филиппинскому президенту Родриго Дутерте на фоне трагических событий, произошедших из-за тайфуна «Раи».