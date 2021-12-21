Санкт-Петербург, , 09:42 — REGNUM Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Игроки СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе СКА дубль оформил нападающий Антон Бурдасов, ещё по шайбе забросили Даниил Пыленков и Андрей Кузьменко. У «Спартака» отличились форвард Александр Хохлачёв и защитник Александр Никишин.

На сегодняшний день СКА занимает первое место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 56 очков. «Спартак» идёт на седьмом месте в Западной конференции с 45 очками.

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