СКА одержал победу над «Спартаком» в матче КХЛ
Санкт-Петербург, 21 декабря, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА
В составе СКА дубль оформил нападающий Антон Бурдасов, ещё по шайбе забросили Даниил Пыленков и Андрей Кузьменко. У «Спартака» отличились форвард Александр Хохлачёв и защитник Александр Никишин.
На сегодняшний день СКА занимает первое место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 56 очков. «Спартак» идёт на седьмом месте в Западной конференции с 45 очками.
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