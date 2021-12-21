Берлин, , 09:41 — REGNUM Для регулирования работы онлайн-платформ, включая мессенджер Telegram, и отслеживания незаконной информации, необходимы совместные действия европейских стран. Об этом заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман, пишет газета Frankfurter Allgemeine.

Эмблема Telegram

«Это (совместные действия — Прим. ИА REGNUM) произведут на операторов Telegram большее впечатление, чем если каждая страна будет действовать в одиночку», — пояснил политик в интервью газетам медиа-группы Funke.

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Он добавил, что в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в итоге таким образом удалось отключить каналы террористической организации.

Глава минюста также уверен, что поскольку Telegram хочет зарабатывать деньги на рекламе, владельцы мессенджера, скорее всего, будут заинтересованы в том, чтобы сохранить доступ к финансово прибыльному европейскому рынку.

Он отметил, что борьбу с противоправным контентом осложняет тот факт, что у мессенджера нет представительства или официального контактного лица на территории Германии.

«Это социальная сеть, и она должна отвечать германским правилам. В соответствии с ними Telegram должен назначить представителя, к которому могут обращаться немецкие власти, чтобы оперативно получать справку о правонарушениях», — подчеркнул Бушман.

Министр отметил, что правовую основу для общеевропейского регулирования должна заложить в следующем году Франция, которая будет председательствовать в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что предыдущие попытки ограничить работу мессенджера Telegram потерпели неудачу, решимость урегулировать этот вопрос у властей Германии растёт. Политические лидеры страны больше не хотят принимать язык вражды, мифы о заговоре и призывы к насилию в Telegram.

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Напомним, с 2017 года Закон о защите сети (NetzDG) обязывает крупные платформы в Германии удалять сообщения, разжигающие ненависть, в течение 24 часов. С 1 февраля 2022 года закон также обяжет операторов сообщать о незаконном контенте на почве ненависти в Федеральное управление уголовной полиции.

Однако закон в настоящий момент относится только к крупным платформам, а не к службам обмена сообщениями, в категории которых себя видит Telegram. Эта классификация вызывает споры среди политиков, поскольку существуют не только частные чаты, но и публичные группы и каналы.