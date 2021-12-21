Петропавловск-Камчатский, , 09:40 — REGNUM На Камчатке в акватории Берингова моря во второй половине дня 22 декабря ожидается шторм с волнами высотой 8−10 метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Шторм Bankoboev.ru

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По прогнозам Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, опасное волнение ожидается в Карагинском, Олюторском районах и Алеутском муниципальном округе. Штормовое предупреждение будет действовать до вечера 23 декабря.

Уточняется, что прибрежным населённым пунктам шторм угрозы не представляет. Аварии и повреждения с нефтеразливами возможны на судах. Судоходным компаниям, чьи суда находятся в зоне действия штормового предупреждения рекомендовали принять меры повышенной предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатку накроет тихоокеанский циклон — уже 22 декабря он обрушится на четыре района края, а затем распространится на другие территории. Спасатели переведены на усиленный режим несения дежурств.