Сеул, , 09:39 — REGNUM В Южной Корее увеличилось число людей, берущих отпуск по уходу за ребенком. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на предварительные данные Статистической службы страны.

Папа с ребенком

Согласно опубликованным данным, в 2020 году отпуск по уходу за ребенком взяли 169 345 работающих южнокорейцев, что на 3,7% или 6089 человек больше, чем годом ранее.

Известно, что 77,3% от общего числа работающих людей, взявших отпуск по уходу за ребенком, пришлось на женщин. Это существенно превышает показатель мужчин, однако их доля оказалась в 19,6 раз больше, чем десять лет назад.

По закону, любой граждан Южной Кореи, имеющий ребёнка младше восьми лет, имеет право подать заявление на получение отпуска, во время которого правительство оказывает финансовую поддержку.

Отмечается, что 24,2% родителей, чьи дети родились в 2020 году, взяли отпуск по уходу детьми, что на 1,2% больше, чем в 2019 году, и на 11,9% больше, чем 10 лет назад.

63,5% людей, взявших отпуск по уходу за ребёнком, работали в компаниях с численностью более 300 человек.

53,7% отцов, взявших такой отпуск, работали в обрабатывающей промышленности. А 46,6% матерей — в сфере общественного здравоохранения и социального обеспечения.