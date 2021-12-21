Анкара, , 09:36 — REGNUM Турция с января следующего года снимет визовые ограничения для граждан Таджикистана, сообщает Азия Плюс со ссылкой на министра промышленности и технологий Турции Мустафу Варанка.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава минпрома Турции надеется, что с наступлением неограниченного безвизового режима объем двустороннего товарооборота между двумя странами увеличится до одного миллиарда долларов за счет положительных взаимных шагов в области налогообложения и логистики.

По его словам, объем двустороннего торгового оборота за 10 месяцев 2021 года составил 326 миллионов долларов.

Журналисты издания отмечают, что в настоящее время граждане Таджикистана с общегосударственным загранпаспортом могут находиться на территории Турции без визы до 30 дней, со служебным паспортом — до 60 дней, а с дипломатическим паспортом — до 90 дней.

Напомним, Таджикистан на данный момент имеет бессрочный безвизовый режим только с пятью странами — Россией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Северной Кореей.