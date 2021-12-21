Владивосток, , 09:38 — REGNUM Почти 300 социальных объектов Приморья подключили к интернету в 2021 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе правительства региона.

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В крае к интернету подключены 954 социально значимых объекта, из них в этом году доступ получили 287 учреждений культуры, ФАПы, школы, местные администрации.

Для этого построено 18 узлов связи в населенных пунктах, где ранее их не было, проложено почти 237 км волоконно-оптических линий связи.

Работа в этом направлении продолжится и в следующем году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году сотовая связь и доступ к высокоскоростному интернету появится в 42 населенных пунктах Архангельской области. Вышки связи уже установлены в Верхнетоемском и Плесецком округах, а также в Вельском, Пинежском и Мезенском районах.