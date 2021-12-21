Ульяновск, , 09:34 — REGNUM До конца 2021 года в Ульяновской области более 600 семей обманутых дольщиков получат своё новое жилье. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора Алексея Русских по итогам его встречи с дольщиками и поездки по проблемным жилищным объектам.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских встретился с дольщиками Ulgov.ru

Глава региона отметил, что в 2021 году удалось достроить десять проблемных многоквартирных домов, по остальным долгостроям «есть понимание по срокам». Он отметил, что «искренне рад» за тех, кто готовится праздновать новоселье.

«Но полностью буду доволен, когда в регионе понятие «обманутый дольщик» уйдёт в прошлое», — признался Алексей Русских, подчеркнув, что для решения данного вопроса «ещё предстоит серьёзно поработать».

На встрече с дольщиками компании «Запад» губернатор обсудил развитие инфраструктуры.

Также губернатор посетил дом № 67 по улице Красноармейской одного из застройщиков-банкротов, где подрядчик уже вышел на стройплощадку. В настоящее время идёт демонтаж конструкции, которая из-за отсутствия консервации пришла в негодность. Строительство планируется начать в конце февраля — начале марта 2022 года.

По словам директора регионального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Дмитрия Плохих, первый транш от федерального фонда уже переведён подрядчику, контроль за работами возложен на дочернюю компанию федерального фонда, которая также выполняет функции технического заказчика.

По итогам посещения данного объекта Алексей Русских дал поручение пересмотреть первоначальный график и сдать дом до лета 2023 года.

По данным властей, в 2021 году в Ульяновской области введено в эксплуатацию 11 проблемных домов, в том числе шесть — в микрорайоне Юго-Западный, четыре — в «Волжских кварталах. Всего в данных домах получили жильё 622 участника долевого строительства.

В Ульяновске Ulgov.ru

В Ульяновске Ulgov.ru

В настоящий момент строятся три дома в Юго-Западном микрорайоне, два — в «Центральном». Все эти объекты будут введены в эксплуатацию до конца 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновской области на решение проблем дольщиков до 2023 года предусмотрено выделение 2 925,18 млн рублей. До 2024 года планируется восстановить права порядка 2 тыс. участников долевого строительства.

Напомним, в августе 2021 года президент Владимир Путин на встрече с Алексеем Русских обратил внимание проблему обманутых дольщиков в Ульяновской области. В ответ руководитель пообещал снять вопрос за 2,5 года: по его словам, в 2022 году планируют сдать в эксплуатацию значительную часть домов-долгостроев, а до конца 2023 года закрыть проблему обманутых дольщиков.

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