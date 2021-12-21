Ростов-на-Дону, 21 декабря, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Строительство детского хирургического центра в Ростове-на-Дону идёт в соответствии с графиком. Запланированные на 2021 год работы будут выполнены в полном объеме. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Donland.ru Проект центра детской хирургии в Ростове-на-Дону

«Все работы ведутся по графику. В бюджете области на 2021 год, на начало строительства, было заложено почти 300 млн рублей. Как доложил подрядчик, все запланированное будет выполнено в полном объеме. Основные работы развернутся в новом, 2022 году. Пик строительства будет в 2023 году. На сегодня нет никаких сомнений, подрядчик все свои обязательства выполняет», — прокомментировал донской губернатор Василий Голубев.

Площадь центра составит около 54,5 тыс. кв. метров возводится. В учреждении будут проводить плановый и экстренный прием пациентов в возрасте до 18 лет. Всего будет создано 405 коек. Здесь будут оказывать самую современную помощь, в том числе по онкологии, пересадкам костного мозга, лечению сахарного диабета, иммунологи, нейрохирургии и другим направлениям. Сдать объект предполагается в декабре 2023 года. Первых пациентов лечебное учреждение примет в 2024 году.

ИА REGNUM напоминает, что летом 2021 года торги на строительство детского хирургического центра онкологии и гематологии в Ростове-на-Дону были признаны состоявшимися. Победа досталась ООО «Южная строительная компания». Стоимость работ оценивается в 7,25 млрд рублей.

Ранее Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения в закупке на создание детского хирургического центра на 280 коек. В частности, конкурсная документация не соответствовала требованиям законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок.