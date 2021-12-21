Барнаул, , 09:32 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае стала выглядеть неопределённой: за последние сутки, 21 декабря, на SARS-CoV-2 протестированы всего 5487 человек (в среднем, это в два раза меньше обычного), но выявлен 491 новый носитель, передает корреспондент ИА REGNUM, проанализировав данные оперативного штаба региона. Для сравнения, ещё 16 декабря суточное число выявленных носителей коронавируса составляло 503 при 8860 тестированиях (с учётом повторных исследований).

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«Аномалии» в статистике отмечаются с выходных, а в течение двух последних суток к тому же не публикуется суточное число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Накануне, 20 декабря, данные о количестве заболевших ОРВИ и пневмонией в оперштабе не поменяли, а сегодня их оказалось 23 286 человек (аж +153) и ОРВИ (81 626 человек, (целых +820) соответственно.

Сократилось число тяжелобольных: 562 (-12 за сутки), но значительно возрасло количество подключённых к аппаратам ИВЛ — 235 человек, (+42 за сутки).

С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, за сутки стало больше на 50 (-29), (всего 5011).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7772 человека, причём 29 (+1) из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 114 806 человек. Вместе с тем, новый вирус победили 92 336 человек (аномальные +1035 за сутки).

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