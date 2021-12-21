Москва, 21 декабря, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Первый перегонный тоннель на строящемся участке продления Калининско-Солнцевской линии метро Москвы проложен, сообщает 21 декабря официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тоннелепроходческий щит

«Пройден левый перегонный тоннель между строящейся станцией «Пыхтино» и действующей станцией «Рассказовка» Солнцевского радиуса, который стал первым на строящемся участке в аэропорт Внуково, — рассказал вице-мэр столицы Андрей Бочкарёв. — Работы вёл тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Роза», преодолевший более двух километров пути».

Строительство правого тоннеля участка также ведётся, путь прокладывает ТПМК «Наталия».