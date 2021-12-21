Варшава, 21 декабря, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Бурю возмущения в среде сторонников правящей в Польше партии «Право и Справедливость» (ПиС) вызвало выступление на митинге в защиту свободы слова одного из лидеров оппозиции, бывшего председателя ЕвросоветаДональда Туска. Он процитировал стихотворение польского поэтаЧеслава Милоша, которое можно расценить как угрозу президенту Польши Анджею Дуде.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Туск

В воскресенье, 19 декабря, на митинге в защиту свободы СМИ, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск, обращаясь к «жителю президентского дворца и его властителю» процитировал стихотворение Чеслава Милоша «Обижающему», в котором есть слова про «крепкий шнур и согнутую весом ветвь». Это было расценено как призыв к насильственным действиям в отношении представителей и сторонников власти.

«Мы сметем эту злую власть, от них не останется и следа», — заявил на митинге лидер оппозиционной «Гражданской платформы» Дональд Туск, передаёт «Польское радио».

"Пожелать противнику смертной казни. Публично. Мы привыкли ко многим вещам от Дональда Туска, но это… И пусть никто не пытается убедить меня, что Милош на самом деле писал не об этом», — написал в Twitter глава кабинета президента Польши Павел Шрот.

19 декабря в Варшаве и многих других городах Польши прошли митинги оппозиции против поправок в закон о СМИ. Парламентарии планируют внести поправки, затрудняющие работу в Польше иностранных телеканалов. По мнению оппозиции, целью власти является телеканал TVN, принадлежащий американскому концерну Discovery.

Польский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе Чеслав Милош написал стихотворение «Обижающему» в 1950 году, живя в эмиграции.